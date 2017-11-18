ЕС сократит экономическую помощь Турции в 2018 году

Европейский Союз сократит финансовую поддержку Анкаре, так как последняя намеренно затормаживает процесс реформирования институтов гражданской власти.
Об этом передает DW.
Евродепутаты в первом чтении приняли решение об уменьшении финансовой помощи Турции на сумму в 105 млн евро. В то же время, Евросоюз предоставит возможность Анкаре получить очередной транш, если та продолжит реформирование в сфере судебного и гражданского права, а также возобновит процесс экономической интеграции турецкой и европейской экономики.
Примечательно, что в проекте бюджета уже имеется соответствующее постановление, за полный проект готовы будут проголосовать в течении 14 дней.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Турция требует финансовую помощь в размере шести млрд евро от Европейского Союза до конца текущего года.