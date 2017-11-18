14:37 18.11.2017 | Экономика | Новости
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ЕС сократит экономическую помощь Турции в 2018 году

Европейский Союз сократит финансовую поддержку Анкаре, так как последняя намеренно затормаживает процесс реформирования институтов гражданской власти.

ЕС сократит экономическую помощь Турции в 2018 году

Об этом передает DW.

Евродепутаты в первом чтении приняли решение об уменьшении финансовой помощи Турции на сумму в 105 млн евро. В то же время, Евросоюз предоставит возможность Анкаре получить очередной транш, если та продолжит реформирование в сфере судебного и гражданского права, а также возобновит процесс экономической интеграции турецкой и европейской экономики.

Примечательно, что в проекте бюджета уже имеется соответствующее постановление, за полный проект готовы будут проголосовать в течении 14 дней.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Турция требует финансовую помощь в размере шести млрд евро от Европейского Союза до конца текущего года. 


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