Украина может экономить ежегодно два млрд евро на обновлении парка грузовиков

По ее словам, если страна начнет обновлять свой парк грузовых автомобилей, то это принесет ее бюджету дополнительных 2,4 млрд евро. В результате продуктивность вырастет использование парка вырастет на 35 процентов. Чиновница готова не только предоставить Украине материалы по данному вопросу, но и со своей командой на практике доказать правильность ее слов. Кроме того, сэкономленные деньги можно использовать для разработки новых видов экологичного топлива для грузовиков.

"Нам нужна координация между различными министерствами", - отмечает Кахконен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что динамика роста ВВП Украины до конца года будет сохраняться на уровне двух процентов.