11:39 17.11.2017 | Экономика | Новости
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Стоимость криптовалюты достигла почти 8 тыс. долларов

Цены на криптовалюты Bitcoin восстановилась за четыре дня после крупного обвала и достигла новой рекордной отметки в почти 8 тыс. долларов. 

Стоимость криптовалюты достигла почти 8 тыс. долларов

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Как сообщается, по состоянию на сегодняшний день, 17 ноября, курс Bitcoin превысил отметку в 7,5 тыс. долларов. Согласно данным CoinDesk курс самой известной криптовалюты на максимуме достигал 7,998,40 долларов. 

Текущая капитализация Bitcoin превысила130 млрд долларов. С начала текущего года цена Bitcoin выросла примерно в восемь раз.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", курс криптовалюты Bitcoin на биржевом рынке установлен на уровне семи тыс долларов. Так, электронный кошелек Bitcoin Cash занимает сейчас третье место по капитализации и стоит 556 долларов. Это новый рекорд для валюты, последний раз за электронную валюту давали 6309 долларов.


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