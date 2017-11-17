Сингапур приостановил торговые отношения с КНДР

Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Как известно, данное распоряжение Таможенного управления Сингапура от седьмого ноября попало в распоряжение СМИ. Судя по тому, что сообщает приказ, Сингапур должен запретить движение всех коммерческих товаров из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и в нее.

За неоднократные нарушения власти Сингапура могут взыскать штраф в размере 147,3 тыс. долларов или четырехкратной стоимости товаров, а также лишить нарушителя свободы на три года.

В данный момент Сингапур занимает седьмое место по товарообороту среди торговых партнеров Северной Кореи. В сентябре торговлю с КНДР приостановили Филиппины, находящиеся в этом списке на пятом месте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в подземке метро Сингапура столкнулись два поезда, в результате чего пострадали пассажиры и сотрудники метрополитена.