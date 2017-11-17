Наличный доллар в пятницу упал до 26,76 гривен

Наличный евро понизился на 13 копеек. Таким образом, сегодня доллар в среднем продается по 26,76 гривен, а евро можно купить по 31,55 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,69, продажи 26,63 - 27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4830, продажи - 26,7614 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,38, продажи - 31,40-31,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9501, продажи - 31,5530 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,400, продажи - 4,350-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,872, продажи - 4,505 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 16 ноября 2017 года, наличный доллар набрал копейку. Наличный евро набрал 10 копеек. Таким образом, вчера доллар в среднем продавался по 26,79 гривен, а евро можно было купить по 31,68 гривен.