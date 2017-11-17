На поддержку животноводства направят три миллиарда гривен

Украинское правительство имеет намерение направить на поддержку государственного животноводства в 2018 г. три миллиарда гривен. Об этом в процессе торжественных мероприятий по случаю празднования 17-го ноября Дня работников сельского хозяйства поведал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно его словам – сейчас необходимо повернуться лицом к развитию животноводства. Премьер убежден, что три миллиарда гривен получится направить вскоре на поддержку возобновления животноводства. Также одной из задач украинского правительства является обеспечение возможности для АПК получать бесплатные кредиты.

Как сообщал УРА-Информ, аграрии должны насытить Украину качественными продуктами.