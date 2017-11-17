Brent подешевела до 61,18 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга.

Таким образом, по состоянию на 7:59 утра, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,29%.

В свою очередь, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,28 доллара за баррель, прибавив 0,25%.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ", фьючерсы на нефть североморско марки Brent составляет более 61 доллара за баррель.Таким образом, по состоянию на 07:54 15 ноября цена барреля нефти Brent находится на уровне 61,42 долларов за баррель. В свою очередь это приблизительно на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.