Аграриям следует насытить страну качественной продукцией, - Гройсман

При этом цены на аграрную продукцию в Украине должны быть умеренными. Такое заявление сделал премьер страны Владимир Гройсман – в рамках празднования Дня сельского хазяйства.

Согласно его словам - задача в 2018 г. перед аграриями - насытить Украину качественной и по умеренным ценам продукцией. Также необходимо и дальше удерживать лидерство как государство-экспортер. При этом в Украине должны поменять модель национальной экономики – то есть переход от сырьевого типа к добавленной стоимости и к готовой продукции.

Как сообщал УРА-Информ, аграрии просили правительство распределения средств для модернизации отрасли.