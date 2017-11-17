13:56 17.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Аграриям следует насытить страну качественной продукцией, - Гройсман

Украинские сельхозпроизводители в 2018 г. должны будут обеспечить страну качественной продукцией.

Аграриям следует насытить страну качественной продукцией, - Гройсман

При этом цены на аграрную продукцию в Украине должны быть умеренными. Такое заявление сделал премьер страны Владимир Гройсман – в рамках празднования Дня сельского хазяйства.

Согласно его словам - задача в 2018 г. перед аграриями - насытить Украину качественной и по умеренным ценам продукцией. Также необходимо и дальше удерживать лидерство как государство-экспортер. При этом в Украине должны поменять модель национальной экономики – то есть переход от сырьевого типа к добавленной стоимости и к готовой продукции.

Как сообщал УРА-Информ, аграрии просили правительство распределения средств для модернизации отрасли.


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