14:40 17.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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18% украинского ВВП формирует агросектор, - Гройсман

Седьмую часть ВВП нашей страны сейчас формирует агросектор.

18% украинского ВВП формирует агросектор, - Гройсман

Аграрный сектор на данный момент формирует 14% Валового внутреннего продукта страны. Такое заявление сделал в процессе торжеств по случаю празднования Дня работников сельского хозяйства украинский премьер Владимир Гройсман.

Согласно его словам – сейчас наблюдаемое нами на этих данных – это итоги  вашей ежедневной работы в регионах Украины. Более трех миллионов граждан на данный момент работают в аграрном секторе и примерно 40% валютной выручки попадает именно от итога работы аграрного сектора. Страна заняла лидирующие позиции в мире как экспортер аграрной продукции - сказал Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, три миллиарда гривен планируют направить на поддержку животноводства.


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