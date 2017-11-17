18% украинского ВВП формирует агросектор, - Гройсман

Аграрный сектор на данный момент формирует 14% Валового внутреннего продукта страны. Такое заявление сделал в процессе торжеств по случаю празднования Дня работников сельского хозяйства украинский премьер Владимир Гройсман.

Согласно его словам – сейчас наблюдаемое нами на этих данных – это итоги вашей ежедневной работы в регионах Украины. Более трех миллионов граждан на данный момент работают в аграрном секторе и примерно 40% валютной выручки попадает именно от итога работы аграрного сектора. Страна заняла лидирующие позиции в мире как экспортер аграрной продукции - сказал Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, три миллиарда гривен планируют направить на поддержку животноводства.