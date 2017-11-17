Необходимо продолжать увеличивать финансирование аграриев, - Гройсман

Необходимо продолжать финансировать аграрный сектор, так как это увеличит продуктивность, а новые технологии в процессе нашего производства будут дополнительным стимулом для иностранных инвесторов для вложения своих капиталов в украинскую экономику. Я уверен, что в 2018 году мы сможем выделить на финансирование такой стратегически важной для страны области до одного процента ВВП, подчеркнул премьер.

"Украина будет сохранять лидирующие позиции по экспорту, но при этом отходить от сырьевого типа экономики", - констатирует глава правительства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские аграрии обратились за помощью к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой о выделении дополнительных средств в 2018 году для АПК.