11:32 16.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области главные дороги приведут в порядок

В 2018 году в Запорожской области запланирована передача на баланс пяти тысяч километров автодорог.

В Запорожской области главные дороги приведут в порядок

В 2018 году все основные автодороги данного региона должны быть приведены в порядок. Об этом рассказал глава Запорожской облгосадминистрации (ОГА) Константин Брыль – в процессе проверки хода ремонта автотрассы Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье.

Согласно его словам – планируемый на 2017 г. ремонт дороги Киев-Днепр проведен на 45%. Власть удовлетворена качеством и темпами выполнения работ подрядчиком. В запланированные сроки работники укладываются.

Как сообщал УРА-Информ, на ремонт украинских дорог планировалось направить 16 миллиардов гривен.


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