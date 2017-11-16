В России готовы продать другой стране "долг Януковича"

Однако только в том случае, если другая страна выкупит его у Москвы деньгами либо своими ценными бумагами. Об этом в четверг, 16 ноября, заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Он также предположил, что чисто теоретически это могут быть деньги, или ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения.

Министр также напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к обсуждению возможностей урегулирования долга вне суда, и в настоящее время такие переговоры ведутся через посредников. Вместе с тем рассказать подробности этих переговоров замминистра отказался.

Напомним, 17 февраля Россия подала иск к Украине в Высокий суд Лондона с требованием погасить долг в три миллиарда долларов и выплатить "набежавшие" проценты на 75 миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев не видит причин для возврата России долга в три миллиарда долларов.