Украина за три года получила от Евросоюза 12 млрд евро кредитов

За последние три года Европейский Союз мобилизовал 12 миллиардов евро помощи для Украины, включая 3,4 миллиарда евро макрофинасовой помощи, что является беспрецедентным для ЕС.
Такие данные во время форума по реформе государственного управления в Киеве, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.
Как отметил глава ЕС, это крупнейшая финансовая помощь, которую когда-либо мобилизовали. Также было мобилизовано 200 миллионов евро на грантовые программы - это больше, чем в любой соседней стране.
"Мы мобилизовали все возможные ресурсы", - подчеркнул глава представительства ЕС.
Украина является одним из ключевых партнеров ЕС, и успех реформ в стране очень важен для Европы.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко приветствует решение Комитета министров СЕ касательно Украины. Также глава страны благодарен за высокую оценку реформ, которые внедряют сейчас в Украине. Согласно его словам – он рад решению СЕ по поводу Украины. И также он благодарен за то, что были высоко оценены проводимые Украиной реформы, а также за помощь в борьбе с российской агрессией.