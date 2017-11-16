14:28 16.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100179244:nastya

Украина за три года получила от Евросоюза 12 млрд евро кредитов

За последние три года Европейский Союз мобилизовал 12 миллиардов евро помощи для Украины, включая 3,4 миллиарда евро макрофинасовой помощи, что является беспрецедентным для ЕС.

Украина за три года получила от Евросоюза 12 млрд евро кредитов

Такие данные во время форума по реформе государственного управления в Киеве, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

Как отметил глава ЕС, это крупнейшая финансовая помощь, которую когда-либо мобилизовали. Также было мобилизовано 200 миллионов евро на грантовые программы - это больше, чем в любой соседней стране.

"Мы мобилизовали все возможные ресурсы", - подчеркнул глава представительства ЕС.

Украина является одним из ключевых партнеров ЕС, и успех реформ в стране очень важен для Европы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко приветствует решение Комитета министров СЕ касательно Украины. Также глава страны благодарен за высокую оценку реформ, которые внедряют сейчас в Украине. Согласно его словам – он рад решению СЕ по поводу Украины. И также он благодарен за то, что были высоко оценены проводимые Украиной реформы, а также за помощь в борьбе с российской агрессией.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив