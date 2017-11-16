Украина за три года получила от Евросоюза 12 млрд евро кредитов

Такие данные во время форума по реформе государственного управления в Киеве, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

Как отметил глава ЕС, это крупнейшая финансовая помощь, которую когда-либо мобилизовали. Также было мобилизовано 200 миллионов евро на грантовые программы - это больше, чем в любой соседней стране.

"Мы мобилизовали все возможные ресурсы", - подчеркнул глава представительства ЕС.

Украина является одним из ключевых партнеров ЕС, и успех реформ в стране очень важен для Европы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко приветствует решение Комитета министров СЕ касательно Украины. Также глава страны благодарен за высокую оценку реформ, которые внедряют сейчас в Украине. Согласно его словам – он рад решению СЕ по поводу Украины. И также он благодарен за то, что были высоко оценены проводимые Украиной реформы, а также за помощь в борьбе с российской агрессией.