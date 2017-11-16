Украина побила рекорд по транзиту российского газа

Об этом сообщила пресс-служба государственной компании-оператора ГТС Укртрансгаз.

По информации ведомства, общий объем транзита за весь прошлый год составил 82,2 млрд куб. м, а за аналогичный период 2016 года – 68,8 млрд куб. м.

Отмечается, что наибольшие объемы транспортирования газа в этом году российский "Газпром" заказывал в зимний период (в январе – 8,9 млрд куб. м) и при остановке на ремонт обходного подводного газопровода "Северный поток" (в августе и сентябре – 8,8 млрд куб. м и 8,4 млрд куб. м).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины будет продолжать проводить дискуссии с Международным валютным фондом по поводу справедливого ценообразования на газ.