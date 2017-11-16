Цена нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 16 ноября, составляет более 62 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, фьючерсы на нефть марки Brent находится на уровне 62,02 долларов за баррель. В свою очередь, это на 0,29% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Согласно недавно полученным сведениям, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,80 доллара за баррель, прибавив 0,11%.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Спрос повысится на полтора процента ( плюс 30 тыс дополнительных баррелей) и составит 97 млн баррелей в сутки. Оптимистичный прогноз организации и на 2018 год, так как процент добычи "черного золота" увеличиться еще на полтора процента по отношению в 2017 году - 98 млн баррелей в сутки.