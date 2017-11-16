17:03 16.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Немецкий банк может стать следующим пострадавшим от мошеннических действий собственника КSG Agro Сергея Касьянова

Провернув в 2009-2010 годах аферу с «кидком» государственного «Родовид Банка» собственник КSG Agro и экс-губернатор Днепропетровской области Сергей Касьянов обратил свое внимание на банки зарубежные. 

Немецкий банк может стать следующим пострадавшим от мошеннических действий собственника КSG Agro Сергея Касьянова

Теперь своих денег рискует не увидеть немецкий Landesbank Baden-Wьrttemberg. Для того чтобы грабить современные банки совсем необязательно как Джон Диллинджер врываться в кассовый зал с автоматом. Эту истину бывший губернатор Днепропетровской области и собственник агрохолдинга КSG Agro понял еще восемь лет назад, когда успешно «осваивал» деньги спасаемого государством «Родовид Банка».

Схема по хищению государственных денег была проста, но в тоже время изящна. Входящее в состав КSG Agro  общество с ограниченной ответственностью «Союз-3» взяло в «Родовид Банке» кредит под залог нежилого помещения в Днепропетровске общей площадью 2718 квадратных метров. Однако вскоре в документах вместо помещения стал фигурировать земельный участок, который фактически никогда не существовал. После того как на основании фиктивных сделок о замене обеспечения ипотеку с нежилого помещения сняли «Союз-3» оформил новый кредит в банке «Кредит Днепр», которому подконтрольная Сергею Касьянову фирма "Бизнес менеджмент групп" немедленно передала эту недвижимость в ипотеку с целью предотвращения ее взыскания в пользу «Родовид Банка».

В итоге государственный банк банально «кинули» на круглую сумму. Общая кредитная задолженность «Союз-3» перед «Родовид Банком» превышает 106 миллионов гривен. А для того чтобы не отдавать долг начали банкротить самого заемщика, так и его финансового поручителя, компанию «Бизнес менеджмент групп», которая 17 мая 2016 года постановлением Хозсуда Днепропетровской области была признана банкротом несмотря на судебные решения по кредиторским требованиям «Родовид Банка».

В 2012 году пришла очередь зарубежных финучреждений. «Кидок» был подан под соусом вывести КSG Agro в ТОП-3 свиноводческих компаний Украины. Так 26/29 октября 2012 года между немецким банком Landesbank Baden-Wьrttemberg и кипрской KSG Agricultural and Industrial Holding Limited был заключен кредитный договор, подпись под которым поставил бенефициар агрохолдинга КSG Agro Сергей Касьянов. Согласно условиям кредитного договора с целью частичного финансирования контракта № 20120220 кредитор предоставил заемщику кредит в размере 8,6 миллиона евро. При этом общая основная сумма кредита составила 11,53 миллиона евро.

Вопрос оставался в том, кто же подпишется под договором поручительства по данному кредиту? Ими стали ООО «Фактор-Д», а также ООО «Рантье» владеющая животноводческим комплексом в селе Нива Трудовая Днепропетровской области, 50% которой принадлежит КSG Agro. В итоге договор поручительства между Landesbank Baden-Wьrttemberg и двумя вышеуказанными фирмами был заключен  16 ноября 2012 года, а подписался под документом тогдашний директор обеих предприятий Александр Лисовой.

Еще один договор на получение займа в размере 4 миллионов евро был подписан между немецкой Big Dutchman Pig Equipment и KSG Agricultural and Industrial Holding Limited 20 августа 2012 года. Как не сложно догадаться подпись под договором займа поставил Сергей Касьянов, а договоры поручительства были заключены 2 ноября 2012 года с ООО «Рантье» и ООО «Фактор-Д».

Изюминка ситуации заключалась в том, что Александр Лисовой был человеком Касьянова, а остальные акционеры компаний оказались «за бортом» принимаемого решения по кредитам и займам на общую сумму более 15-ти миллионов евро. Дело в том, что в соответствии с уставом ООО «Рантье», право утверждения договоров заключенных на сумму, превышающую 20,5 тысяч гривен, принадлежит Общему собранию участников общества. Для компании «Фактор-Д» эта сумма не должна превышать 62,5 тысячи гривен.

После того как деньги были получены пришел черед следующего этапа схемы – довести поручителей до состояния банкротства. С этой целью предыдущее руководство компаний повело бизнес таким образом, чтобы привести их к экономическому краху и банкротству. 

Впрочем, до конца схему довести не удалось. В текущем году финансовое положение ООО «Рантье» и ООО «Фактор-Д» настолько ухудшилось, что это стало причиной для смены руководителя. При этом сама передача руководства проходила со скандалом. Как заявляли летом адвокаты компаний, предыдущее руководство выводило активы и саботировало передачу большого массива документов, тем самым продолжая уничтожать предприятия и блокируя деятельность новой администрации.

Вопрос, пополнят ли немецкие Landesbank Baden-Wьrttemberg и Big Dutchman Pig Equipment ряды пострадавших от мошеннических действий Сергея Касьянова, на сегодняшний день остается открытым. Многое зависит, в том числе и от действий самих немецких компаний, которым уже было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы Германии по факту мошенничества, поскольку подписанный с ними договор является заведомо ничтожным.

Что же касается самого собственника КSG Agro, то он сегодня проходит по уголовному делу по подготовке покушения на жизнь экс-вице-президента «Родовид Банка» Сергея Дядечко, который ранее вскрыл схемы по хищению денег из государственного банка. 1 августа прошлого года Печерский районный суд избрал для Сергея Касьянова меру пресечения в виде домашнего ареста. И дело по мошенничеству в отношении немецких компаний может стать хорошим «довеском» к расследованию хищений в «Родовид Банке».

Источник: for-ua.com


 
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