Нацбанк на четверг вновь укрепил курс гривны

100 долл - 2648,2221 грн;

100 евро - 3135,4950 грн;

10 российских рублей - 4,3955 грн.

При этом регулятор установил на 16 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1085.803775;

Серебро - 14.426553;

Платина - 794.802221;

Палладий - 845.914894.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 15 ноября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2649,6372 грн;

100 евро - 3111,9989 грн;

10 российских рублей - 4,4442 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.