19:38 16.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100179265:mysnichenko

На Госбюро расследований выделят 650 миллионов гривен

Кабмин предложил в 2018 г. выделить 651 миллион 567,3 тысяч гривен из госбюджета на Госбюро расследований.

На Госбюро расследований выделят 650 миллионов гривен

Руководителя данного бюро избрали сегодня – 16 ноября. Соответствующие данные есть в пояснительной записке к законопроекту "О госбюджете Украины на 2018 год". Согласно данным - по бюджетной программе "Обеспечение работы Госбюро расследований" расходы фонда госбюджета предусмотрены в размере 651 567,3 тысячи гривен - говорится в документе. В 2018 г. ГБР получит на десять миллионов 882,4 тыс. грн больше, чем в 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, Госбюро расследований в Украине создали в 2016 г. Кабмин принял такое постановление в феврале.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив