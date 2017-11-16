На Госбюро расследований выделят 650 миллионов гривен

Руководителя данного бюро избрали сегодня – 16 ноября. Соответствующие данные есть в пояснительной записке к законопроекту "О госбюджете Украины на 2018 год". Согласно данным - по бюджетной программе "Обеспечение работы Госбюро расследований" расходы фонда госбюджета предусмотрены в размере 651 567,3 тысячи гривен - говорится в документе. В 2018 г. ГБР получит на десять миллионов 882,4 тыс. грн больше, чем в 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, Госбюро расследований в Украине создали в 2016 г. Кабмин принял такое постановление в феврале.