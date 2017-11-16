Доллар в четверг поднялся до 26,79 гривен

Наличный евро набрал 10 копеек. Таким образом, сегодня доллар в среднем продается по 26,79 гривен, а евро можно купить по 31,68 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,72, продажи 26,68 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5039, продажи - 26,7881 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,45, продажи - 31,45-31,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0913, продажи - 31,6827 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,400, продажи - 4,400-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,978, продажи - 4,559 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 15 ноября 2017 года, наличный доллар поднялся на две копейки. Наличный евро повысился на 33 копейки. Таким образом, вчера доллар продавался в среднем по 26,78 гривен, а евро можно было купить по 31,58 гривен.