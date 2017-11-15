Впервые в Украине в бюджет закладывали деньги на инновации

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Как подчеркнул министр, чтобы достигнуть роста ВВПМы хотим роста ВВП, нужно интегрироваться в мировую цепь добавленной стоимости, стать мировым производственным и логистическим хабом, сосредотачиваясь на высоких технологиях и инновациях.

Украина сегодня находится в процессе трансформации производств, которые должны производить высокую добавленную стоимость, и является одним из мировых лидеров в области высокотехнологичного инжиниринга.

Правительство закладывает в проект бюджета на 2018 год финансирование Фонда поддержки инноваций – 50 млн грн.

Примечательно, что Кабмин продолжит поддерживать стратегическое развитие инновационной деятельности для поддержания конкурентоспособности Украины по семи направлениям.

А именно энергетики и агропромышленности, авиа-, судо - и ракетостроение, нанотехника и робототехника, медицина и фармацевтика, охрана окружающей среды.

"Мы стремимся создать в Украине замкнутую экосистему поддержки инвестиций и инноваций, которая позволит активно развивать инновации и технологии в Украине для роста экономики и благосостояния граждан", - подчеркнул Кубив.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман поведал о том, что в нашей стране наконец-то начался процесс разгосударствления банков. Гройсман отметил, что Украина с сегодняшнего дня начинает процесс разгосударствления банков и привлечения инвесторов в наш банковский сектор.