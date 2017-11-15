В Женеве на аукционе продали два уникальных бриллианта за 48 миллионов долларов

Общая сумма проданных камней составила 48,2 миллионов долларов. Как сообщают местные СМИ, украшение с безупречно чистым бриллиантом весом в 163 карата ушло с молтка за 33,5 миллионов швейцарских франков или 33,7 миллионов долларов.

При этом в каталоге аукциона даже не была указана ориентировочная стоимость этого ювелирного изделия. Бриллиант изумрудной огранки на 163 карата, вставленный в ожерелье из 18 бриллиантов меньшего размера и 66 изумрудов грушевидной формы, является самым крупным выставленным на торги камнем.

Оно было создано ювелирным домом de GRISOGONO в единичном экземпляре. Сам бриллиант был выточен из алмаза весом в 404 карата, который был найден в Анголе в феврале 2016 года. Его полировка заняла 11 месяцев, а работали над ней десять экспертов-ювелиров.

Вторым уникальным лотом стал розовый бриллиант весом в 19 карат Великий Мазарини. Он был продан за 14,3 миллионов швейцарских франков или 14,5 миллионов долларов.

Он был найден в легендарных копях Голконда в Индии, где ранее были обнаружены алмазы Кохинур, Регент и голубой Виттельсбах еще в XVII век. Первым владельцем бриллианта стал французский кардинал Джулио Мазарини, он также украшал собой диадему второй жены Наполеона.

В 1962 году камень был выставлен в Лувре, однако затем пропал из вида. В каталоге аукциона не было указано изначальной цены камня, но отмечено, что он принадлежит семье из Европы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona весом 1109 карат был продан за 53 миллиона долларов. Каждый карат обошелся покупателю в 47,8 тысячи долларов.