"Укравтодор" сэкономили 2,5 млрд гривен на госзакупках через ProZorrо

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" благодаря электронной системы торгов ProZorro смогло сэкономить на государственных закупках 2,5 млрд гривен.
Такие сведения сообщил на сегодняшнем заседании правительства руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. Согласно его словам, всего в течение 2017 года было проведено 2,5 тыс. закупок на общую сумму 54 млрд гривен.
Также в государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодоре") рассчитывают, что в государственном бюджете на 2018 год будут дополнительно заложены расходы в размере 13 млрд гривен на несколько проектов по ремонту дорог.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Укравтодор получил лишь 9,7 миллиарда гривен из бюджета, кредиты под гарантии на два миллиарда гривен и деньги МФО на 0,9 миллиарда гривен. В целом – примерно 12,7 миллиарда гривен.