"Укравтодор" сэкономили 2,5 млрд гривен на госзакупках через ProZorrо

Такие сведения сообщил на сегодняшнем заседании правительства руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. Согласно его словам, всего в течение 2017 года было проведено 2,5 тыс. закупок на общую сумму 54 млрд гривен.

Также в государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодоре") рассчитывают, что в государственном бюджете на 2018 год будут дополнительно заложены расходы в размере 13 млрд гривен на несколько проектов по ремонту дорог.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Укравтодор получил лишь 9,7 миллиарда гривен из бюджета, кредиты под гарантии на два миллиарда гривен и деньги МФО на 0,9 миллиарда гривен. В целом – примерно 12,7 миллиарда гривен.