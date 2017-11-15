Украина продолжит "инновационные" реформы

Об этом в социальной сети Facebook поведал первый вице-премьер - министр экономического развития Степан Кубив - по результатам встречи с исполнительным директором Группы ВБ - Франком Хемскерком. Известно, что Хемскерк отметил высокий интеллектуальный потенциал Украины, в ключе развития инноваций – в особенности. Поэтому в инновационном направлении будут продолжать ключевые реформы. Также он добавил, что сейчас заметен потенциал роста ВВП Украины в 5-7%.

Как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк ранее также позитивно высказался об украинской пенсионной реформе.