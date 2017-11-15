Студенты получат более высокие социальные стипендии

Так, социальные стипендии уже были повышены на 18%. Такие данные распространили в пресс-службе Минсоцполитики. Согласно этим данным – украинское правительство приняло постановление, которым с начала ноября 2017 г. размер соцстипендии учащимся вузов будет повышены на 18%.

Этим актом предусмотрен рост размера социальной стипендии для учащихся высших учебных заведений I-II уровня акредитации- с 750 гривен до 890 гривен, а III-IV уровня аккредитации - с 1000 гривен до 1180 гривен. Для студентов же из числа детей-сирот и детей, которые лишились родительской опеки, а также студентов, которые в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей - с 2000 гривен до 2360 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, украинские студенты будут получать стипендии от 490 до 3000 гривен.