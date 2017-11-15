Стало известно, сколько Россия тратит на армию

Об этом говорится в исследовании специалистов PwC.

Как отмечается, в данный момент первое место в рейтинге занимает Оман с долей расходов на оборону - 16,75% ВВП страны. На втором месте находится Саудовская Аравия с 10,41% ВВП, а на третьем - оказалась Сирия с 8,49% ВВП. При этом США сейчас находятся только на 17-м месте с показателем в 3,3% ВВП.

Также специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира отметили, что на самом деле Россия находится в данном рейтинге на третьем месте после США и Китая. Но здесь эксперты не делали привязку к ВВП страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 23 страны-члены ЕС подписали и вручили Федерике Могерини просьбу о вхождении в постоянное структурированное сотрудничество в оборонной сфере.