С начала года в Украину перевели 1,75 млрд долларов

Об этом Национальный банк Украины сообщает на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, сумма переводов в пределах Украины с начала 2017 года составила около 3,18 млрд долларов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 606 млн. долларов.

При этом за границу было переведено 207 млн долларов, что на 61 млн долларов меньше прошлогоднего показателя. В общем, в украинское государство поступило 1,747 млрд долларов - на 128 млн долларов ниже, чем в 2016 году.

В третьем квартале сумма переводов в пределах Украины составила 1,742 млрд долларов, из Украины - 1,745 млрд долларов, в Украину - 1,647 млрд долларов.

Всего за указанный период создано 34 системы перевода денег, из которых 27 систем созданы резидентами Украины и семь - нерезидентами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нацбанке оснований для ослабления гривны не видят. Цены на товары украинского экспорта находятся на достаточно высоких уровнях, это касается, прежде всего, металлургии.