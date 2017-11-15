12:36 15.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С начала года в Украину перевели 1,75 млрд долларов

В текущем году сумма денежных переводов в Украину составила 1,75 млрд долларов. В частности, это на 128 млн долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года в Украину перевели 1,75 млрд долларов

Об этом Национальный банк Украины сообщает на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, сумма переводов в пределах Украины с начала 2017 года составила около 3,18 млрд долларов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом она увеличилась примерно на 606 млн. долларов.

При этом за границу было переведено 207 млн долларов, что на 61 млн долларов меньше прошлогоднего показателя. В общем, в украинское государство поступило 1,747 млрд долларов - на 128 млн долларов ниже, чем в 2016 году. 

В третьем квартале сумма переводов в пределах Украины составила 1,742 млрд долларов, из Украины - 1,745 млрд долларов, в Украину - 1,647 млрд долларов.

Всего за указанный период создано 34 системы перевода денег, из которых 27 систем созданы резидентами Украины и семь - нерезидентами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Нацбанке оснований для ослабления гривны не видят. Цены на товары украинского экспорта находятся на достаточно высоких уровнях, это касается, прежде всего, металлургии.


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