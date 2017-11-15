Нацбанк на среду сохранил курс гривны на прежнем уровне

Национальный банк Украины установил на среду, 15 ноября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2649,6372 грн;
100 евро - 3111,9989 грн;
10 российских рублей - 4,4442 грн.
При этом регулятор установил на 15 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1088.311662;
Серебро - 14.413468;
Платина - 797.956113;
Палладий - 851.607376.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 14 ноября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2648,7953 грн;
100 евро - 3087,4358 грн;
10 российских рублей - 4,4757 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.
Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.
Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.