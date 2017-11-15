18:05 15.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил выделение денег на 80 детских домов

Кабмин принял постановление, помогающее уменьшить риски попадания детей-сирот в интернатные учреждения.

Кабмин одобрил выделение денег на 80 детских домов

Также принято постановление, способствующее обеспечению жильем детей-сирот и детей, которые были лишены родительской опеки. Внедрение документа даст возможность приобрести 76, а также построить еще семь детдомов семейного типа.

Согласно изменениям, по программе Минсоцполитики касательно ремонта малых групповых домов, строительства или покупку жилья для детдомов семейного типа, жилья для детей-сирот, детей, которые лишены родительской опеки, предусмотрены расходы в 277 миллионов ​​726,7 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, студентам будут выделены более высокие социальные стипендии.


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