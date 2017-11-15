Гройсман велел Кабмину доработать Бюджет-2018 до 10 декабря

Ко второму чтению документ с указанием замечаний народных депутатов должен быт готов. Об этом в среду, 15 ноября, на заседании правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Таким образом, ответственными за доработку бюджета глава правительства назначил Министерство финансов совместно с коллегами, первого вице-премьера и профильных министров. Они должны организовать работу по доработке с учетом замечаний, которые были высказаны народными депутатами законопроекта ко второму чтению в первой декаде. То есть, с 1 по 10 декабря в ту пленарную неделю, которая состоится в эти даты, - подчеркнул он, добавив, что это является важнейшим приоритетом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 14 ноября, приняла в целом проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2018 год". За документ №7000-П проголосовали 260 народных депутатов.