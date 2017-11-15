ЕС намерен в начале декабря подготовить черный список стран-офшоров

Такое заявление он сделал во время выступления на заседании Европейского парламента. Московиси заверил, что его коллегам необходимо ускорить работу, приняв список налоговых гаваней пятого декабря и правила налоговых посредников в течение шести месяцев.

По его словам, в данный момент в Европейском союзе отслеживают 92 страны. Примечательно, что некоторые государства уже взяли на себя обязательство реформировать свое налоговое законодательство в соответствии с европейскими стандартами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз из-за налоговых оффшоров ежегодно теряет 60 млрд евро налогов на прибыль предприятий, что примерно равно пятой части отчислений с компаний в ЕС. Больше всего недополучает Германия - 17 млрд евро или почти треть собираемого в стране налога на корпорации.