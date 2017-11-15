Доллар в среду набрал две копейки

Наличный евро повысился на 33 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается в среднем по 26,78 гривен, а евро можно купить по 31,58 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,77, продажи 26,65 - 27,10 гривен за доллар.

Средний курс покупки доллара составляет 26,4959, продажи - 26,7879 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 30,55-31,49, продажи - 31,35-31,90 гривен за евро.

Средний курс покупки евро составляет 31,0152, продажи - 31,5856 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,435 , продажи - 4,400-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,981, продажи - 4,517 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 14 ноября 2017 года, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро упал на четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,76 гривен, а евро можно было купить по 31,26 гривен.