Дефицит внешнеторгового баланса Украины составил 1,2 миллиарда долларов

Известно, что отрицательное сальдо внешнеторгового баланса нашей страны (без учета данных по временно оккупированным территориям Крыма, г. Севастополя и части зоны АТО) за январь-сентябрь 2017 г. составило один миллиард 205,2 миллиона долларов - против положительного сальдо в 606,7 миллиона долларов - за такой же период 2016 г. Такие данные распространил Госстат.

Так, в течение девяти месяцев 2017 г. со странами СНГ замечен дефицит торговли в объеме 556,4 миллиона долларов - против профицита в 416,2 миллиона долларов – за такой же период 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину с начала 2017 г. перевели 1,75 миллиарда долларов.