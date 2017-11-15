Brent подешевела до 61,43 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. Таким образом, по состоянию на 07:54 15 ноября цена барреля нефти Brent находится на уровне 61,42 долларов за баррель. В свою очередь это приблизительно на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 55,05 доллара за баррель. В результате нефть потеряла около 1,17%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Госфискальной службы провели изъятие 1200 литров доставленного из России бензина. Выяснилось, что житель н.п. Рубежное постоянно торговал бензином. Топливо было привезено из России и продавалось без разрешительных документов.