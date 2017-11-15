10:35 15.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent подешевела до 61,43 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 15 ноября 2017 года, составляет более 61 доллара за баррель. 

Brent подешевела до 61,43 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. Таким образом, по состоянию на 07:54 15 ноября цена барреля нефти Brent находится на уровне 61,42 долларов за баррель. В свою очередь это приблизительно на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 55,05 доллара за баррель. В результате нефть потеряла около 1,17%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Госфискальной службы провели изъятие 1200 литров доставленного из России бензина. Выяснилось, что житель н.п. Рубежное постоянно торговал бензином. Топливо было привезено из России и продавалось без разрешительных документов.


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