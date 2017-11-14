Рада приняла за основу внесение изменений в Налоговый кодекс

За документ №6776-д проголосовали 260 народных депутатов. Согласно принятому документу правительство планирует обеспечить сбалансированность бюджетных поступлений в следующем году, в том числе путем выполнения требований пункта 4 раздела ХІХ Налогового кодекса Украины относительно ежегодного пересмотра ставок некоторых налогов, определенных в абсолютных значениях, а также постепенное до 2025 года повышение ставок акцизного налога на табачные изделия на выполнение соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, относительно приближения ставок акцизного налога на табачные изделия до минимального уровня, действующего в ЕС.

В частности, проектом предусматривается постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16 7%. таким образом, в среднем, с учетом предыдущей индексации, повышения составит 29,7%, а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук.

Кроме того, проектом предусматривается, что с 1 января 2025 будут соблюдать требования Директивы ЕС № 2011/64 / ЕС от 21.06.2011 года о структуре и ставке акцизов, применяемых к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%. Для этого вводится механизм определения такой цены. Также законопроектом предлагается императивную норму пункта 4 раздела ХІХ Налогового кодекса Украины о необходимости ежегодного представления Кабинетом министров Украины законопроекта об увеличении ставок, определенных в абсолютных величинах, перевести в поручение Кабмину такой законопроект подавать в случае необходимости.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 ноября Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №6005-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стабилизации расчетов на оптовом рынке электрической энергии Украины". Документ поддержали 239 депутатов.