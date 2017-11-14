Гройсман рассказал об условиях роста экономики Украины

Так, украинский премьер Владимир Гройсман назвал условия, необходимые для роста украинской экономики. Об этом глава правительства поведал в ходе встречи с главой Всемирного банка Джимом Йонг Кимом.

Премьер отметил, что для роста экономики необходимы инвестиции, а также нужна хорошая антикоррупционная политика, нужен свободный рынок, а также требуется прозрачная приватизация, легкость в ведении бизнеса. Также понадобится изменить подход в работе с мировыми партнерами.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине уже создали схему внедрения земельной реформы – также отметил Гройсман.