Германия выделила помощь жителям Донбасса

Деньги пойдут на оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса. Как сообщает в понедельник, 13 ноября, посольство Германии в Украине, Федеральное правительство продолжает наращивать объемы финансовой поддержки гуманитарных мероприятий МККК в Украине.

Речь идет о выделении для этих целей дополнительных средств. Таким образом, общий вклад Германии в деятельность МККК в Украине за период с 2016 по 2018 годы возрастает до 16 миллионов евро, - пояснили в дипучреждении.

Вместе с тем в посольстве отметили, что Германия финансирует многочисленные гуманитарные мероприятия в рамках проекта "МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017" с акцентом на восточной Украине. По мнение дипломатов такие меры улучшают положение вынужденных переселенцев, семей в тех или иных общинах, которые дали им приют, а также пострадавших от конфликта с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре Германия выделила 0,2 миллиона евро на разминирование поврежденной в результате пожара на складе с боеприпасами территории в Балаклее Харьковской области.