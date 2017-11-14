11:33 14.11.2017 | Экономика | Новости
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ЕС продлит экономические санкции против России без обсуждения, - Рикард Йозвяк

Европейский союз намерен в декабре продлить экономические санкции против Российской Федерации.

ЕС продлит экономические санкции против России без обсуждения, - Рикард Йозвяк

Санкции будут продлены без особых дискуссий. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, на сегодняшний день похоже, что решение о продлении экономических санкций против России будет принято без каких-либо серьезных обсуждений. Соответствующее решение будет принято на заседании Европейского совета.

Напомним, санкции ЕС против России впервые были введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Ограничительные меры были усилены в сентябре 2014 года.

Как сообщал УРА-Информ, в начале сентября нынешнего года послы Европейского союза одобрили решение о продлении санкций против России за аннексию Крыма еще на полгода.


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