Доллар во вторник в обменниках упал до 26,76 гривен

Наличный евро упал на четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,76 гривен, а евро можно купить по 31,26 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,73, продажи 26,68 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4523, продажи - 26,7632 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00-31,18, продажи - 31,17-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,7035, продажи - 31,2690 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,450-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,798, продажи - 4,527 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 13 ноября 2017 года, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,78 гривен, а евро можно было купить по 31,30 гривен.