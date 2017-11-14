Brent опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent североморской марки Brent сегодня утром, 14 ноября 2017 года, составляет более 62 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 8:30, цена барреля нефти Brent находится на уровне 62,96 долларов за баррель. В свою очередь это приблизительно на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Также в издании сообщается о том, что стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 56,63 доллара за баррель, потеряв 0,23%.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в селе Подгорб, что в Ужгородском районе, правоохранители выявили нелегальную врезку в нефтепровод. По причине повреждения магистрали возникла утечка нефтепродуктов – примерно на 300-метровом расстоянии. Прибывшие на место полицейские выяснили, что на 386 километре нефтепровода кто-то приварил кран. К моменту прибытия оперативной группы данный кран оказался открыт.