Brent опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 8:30, цена барреля нефти Brent находится на уровне 62,96 долларов за баррель. В свою очередь это приблизительно на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Также в издании сообщается о том, что стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 56,63 доллара за баррель, потеряв 0,23%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в селе Подгорб, что в Ужгородском районе, правоохранители выявили нелегальную врезку в нефтепровод. По причине повреждения магистрали возникла утечка нефтепродуктов – примерно на 300-метровом расстоянии. Прибывшие на место полицейские выяснили, что на 386 километре нефтепровода кто-то приварил кран. К моменту прибытия оперативной группы данный кран оказался открыт.