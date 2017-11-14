09:35 14.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent североморской марки Brent сегодня утром, 14 ноября 2017 года, составляет более 62 долларов за баррель.

Brent опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям,  по состоянию на 8:30, цена барреля нефти Brent находится на уровне 62,96 долларов за баррель. В свою очередь это приблизительно на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Также в издании сообщается о том, что стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 56,63 доллара за баррель, потеряв 0,23%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в селе Подгорб, что в Ужгородском районе, правоохранители выявили нелегальную врезку в нефтепровод. По причине повреждения магистрали возникла утечка нефтепродуктов – примерно на 300-метровом расстоянии. Прибывшие на место полицейские выяснили, что на 386 километре нефтепровода кто-то приварил кран. К моменту прибытия оперативной группы данный кран оказался открыт. 


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