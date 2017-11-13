Всемирный банк расширит финансовую поддержку реформ в Украине, - Джим Ен Ким

Когда лимит возможного кредитования Украины был исчерпан, банк обменялся определенными обязательствами с европейскими институциональными банками с тем, чтобы можно было дать больше средств Украине. Об этом в понедельник, 13 ноября, во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андрей Парубий, рассказал президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким.

Вместе с тем он назвал важными сферами реформирования для последующего получения инвестиций здравоохранение, земельную реформу и борьбу с коррупцией. По мнению президента группы ВБ, повышение прозрачности и открытия рынка земли увеличит инвестиции в Украину. Он также уверен, что приход инвесторов в этот сектор приведет к повышению производительности. Для миллионов людей - владельцев паев и участков это дополнительные доходы от аренды, это даст возможность наполнить бюджет и освободить средства, которые можно будет направить на другие направления, в частности, на здравоохранение, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк разрешил Международному банку реконструкции и развития предоставить заем на 560 миллионов долларов на финансирование проекта развития дорожной отрасли в Украине.