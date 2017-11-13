ВБ за 25 лет выделил Украине 11 миллиардов долларов

В течение 25 лет Всемирный банк на проекты в Украине успел выделить более 11 миллиардов долларов. Такие данные распространил спикер украинского парламента Андрей Парубий – в процессе встречи с президентом ВБ Джимом Йонг Кимом.

Спикер выразил благодарность Киму за помощь Украине в реформах, проводимых правительством. В течение последних 25-ти лет на инвестпроекты выделено около 11 миллиардов долларов. Среди этих проектов в том числе - пенсионная реформа, что была определена ВБ как номер один, медицинская реформа, что после дискуссий принята парламентом – также отметил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, ВБ может вскоре выделить для Украины миллиард долларов.