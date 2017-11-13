В Нацбанке оснований для ослабления гривны не видят

На сегодня мы имеем сбалансированный рынок. И ситуация довольно спокойная. Об этом в понедельник, 13 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, теперь достаточно благоприятная внешнеэкономическая среда.

То есть, уточнил он, цены на товары украинского экспорта находятся на достаточно высоких уровнях, это касается, прежде всего, металлургии.

При этом Украина имеет достаточно неплохой урожай, который также обеспечивает экспортные поступления, - заявил Чурий, добавив, что все это приводит к значительным поступлениям валюты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в понедельник, 13 ноября, подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и местной валюте на уровне "B-/B".

Как сказано на сайте агентства, важные реформы, которые прокладывают путь для выделения следующего транша поддержки со стороны Международного валютного фонда, продолжаются.