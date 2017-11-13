В Дубае на авиавыставке представили два самолета - ФОТО

Украинское предприятие "Антонов" представило на ней два транспортных самолета - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

Как сообщает пресс-служба предприятия, на международном салоны представлены два транспортных самолета это прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

При этом исполняющий обязанности президента компании Александр Кривоконь отметил, что такое мероприятие очень важно для предприятия. Это хорошая возможность представить современные программы, наши самолеты потенциальным заказчикам из стран Ближнего Востока, встретиться с партнерами, - сказал он, добавив, что в первый день выставки Ан-132Д посетили многочисленные делегации из Саудовской Аравии, в том числе заместитель министра обороны, президент компании "Такния", делегация командования Сухопутных сил.

Напомним как сообщал УРА-Информ, с острова Уоллопс в американском штате Вирджиния в воскресенье, 12 ноября, успешно запустили ракету-носителя среднего класса Antares-230. Она была построена при участии украинских специалистов.