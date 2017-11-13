17:23 13.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине важно продолжать работу с МВФ - Нацбанк

Для Украины сейчас важным является продолжение сотрудничества с МВФ.

Украине важно продолжать работу с МВФ - Нацбанк

Такое заявление сделал замглавы украинского Национального банка Олег Чурий - в эфире одной из телепрограмм. Согласно его словам – для Украины сейчас крайнюю важность представляет продолжение работы с Валютным фондом.

Так, важным является как продолжение работы к концу 2018 г., так и новая программа работы с МВФ. Ведь это – основа проведения в стране реформ, а также залог макроэкономической стабильности и финансовой – подчеркнул Чурий.

Как сообщал УРА-Информ, в МВФ ранее ухудшили инфляционный прогноз в Украине. Прогноз инфляции был ухудшен до 12,8%. Такие данные приведены в экономическом прогнозе за 13-е ноября.


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