Украине важно продолжать работу с МВФ - Нацбанк

Такое заявление сделал замглавы украинского Национального банка Олег Чурий - в эфире одной из телепрограмм. Согласно его словам – для Украины сейчас крайнюю важность представляет продолжение работы с Валютным фондом.

Так, важным является как продолжение работы к концу 2018 г., так и новая программа работы с МВФ. Ведь это – основа проведения в стране реформ, а также залог макроэкономической стабильности и финансовой – подчеркнул Чурий.

Как сообщал УРА-Информ, в МВФ ранее ухудшили инфляционный прогноз в Украине. Прогноз инфляции был ухудшен до 12,8%. Такие данные приведены в экономическом прогнозе за 13-е ноября.