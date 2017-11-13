МВФ ухудшил прогноз по инфляции в Украине

В месте с тем МВФ решили не менять прогноз по росту экономики Украины, оставив ее на уровне 2%. Как сказано в опубликованном в понедельник, 13 ноября, Фондом региональном экономическом прогнозе для Европы, прогноз инфляции на 2018 год был ухудшен на 0,4 процентных пункта - до 10%, а на 2019 год - был ухудшен на 0,5 процентных пункта, до 7%.

Помимо этого эксперты МВФ прогнозируют рост внутреннего спроса в 2017 году на 4,1%, в 2018 году - на 4%, в 2019 году - на 4,2%.

Доля инвестиций в ВВП в 2017 году также выростит на 21%, в 2018 году - на 23,2%, в 2019 году - 25,1%. Безработица в стране в 2017 году - 9,5%, в 2018 году - 9,3%, в 2019 году — 8,8%, а государственный долг к ВВП повысится в 2017 году - 86,2%, в 2018 году - 83,5%, в 2019 году - 77,9%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в понедельник, 13 ноября, подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и местной валюте на уровне "B-/B".