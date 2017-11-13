Импорт авто в Украину вырос вшестеро с начала 2017 года

В Украине в течение десяти месяцев 2017-го года в шесть раз возросли объемы таможенного оформления ввозимых в нашу страну авто, которые уже были в употреблении. Около шести тысяч таких авто ввозилось в государство ежемесячно. Такие данные распространила Госфискальная служба Украины.

Также за этот период на украинскую таможенную территорию успели импортировать 123 тысячи автомобилей, а также уплатить в бюджет 17,4 миллиарда гривен таможенных платежей. Из этих ввезенных авто 56 тысяч уже были в употреблении. По их импорту было оплачено 4,3 миллиарда гривен таможенных платежей – также сказано в сообщении ГФС.

Как сообщал УРА-Информ, Литва начала расследовать законность ввоза в Украину авто, которые зарегистрированы на территории Литовской Республики.