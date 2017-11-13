13:17 13.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Импорт авто в Украину вырос вшестеро с начала 2017 года

Почти шесть тысяч таких авто ввозилось каждый месяц.

Импорт авто в Украину вырос вшестеро с начала 2017 года

В Украине в течение десяти месяцев 2017-го года в шесть раз возросли объемы таможенного оформления ввозимых в нашу страну авто, которые уже были в употреблении. Около шести тысяч таких авто ввозилось в государство ежемесячно. Такие данные распространила Госфискальная служба Украины.

Также за этот период на украинскую таможенную территорию успели импортировать 123 тысячи автомобилей, а также уплатить в бюджет 17,4 миллиарда гривен таможенных платежей. Из этих ввезенных авто 56 тысяч уже были в употреблении. По их импорту было оплачено 4,3 миллиарда гривен таможенных платежей – также сказано  в сообщении ГФС.

Как сообщал УРА-Информ, Литва начала расследовать законность ввоза в Украину авто, которые зарегистрированы на территории Литовской Республики.


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