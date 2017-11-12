НБУ установил официальные цены на благородные металлы

Золото и серебро не подешевело, но и не подорожало. Цены на металлы выглядят следующим образом:

- золото - 1097.062354;

- серебро - 14.601324;

- платина - 792.398728;

- палладий - 858.574250

Напомним, что НБУ возложена обязанность проводить накопление и хранение золотовалютных резервов, а также регулировать цены на внутреннем рынке, путем покупки металлов в виде лома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по сравнению с 11 ноября, цены на золото и серебро не изменились, немного потеряла в цене платина.