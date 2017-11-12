НБУ установил официальные цены на благородные металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро 12 ноября установил цены на банковские металлы. Об этом передает Курс Денег.
Золото и серебро не подешевело, но и не подорожало. Цены на металлы выглядят следующим образом:
- золото - 1097.062354;
- серебро - 14.601324;
- платина - 792.398728;
- палладий - 858.574250
Напомним, что НБУ возложена обязанность проводить накопление и хранение золотовалютных резервов, а также регулировать цены на внутреннем рынке, путем покупки металлов в виде лома.
Как сообщалось в "УРА-Информ", по сравнению с 11 ноября, цены на золото и серебро не изменились, немного потеряла в цене платина.