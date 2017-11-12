10:23 12.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ установил официальные цены на благородные металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро 12 ноября установил цены на банковские металлы. Об этом передает Курс Денег.

НБУ установил официальные цены на благородные металлы

Золото и серебро не подешевело, но и не подорожало. Цены на металлы выглядят следующим образом:

- золото - 1097.062354;

- серебро - 14.601324;

- платина - 792.398728;

- палладий - 858.574250

Напомним, что НБУ возложена обязанность проводить накопление и хранение золотовалютных резервов, а также регулировать цены на внутреннем рынке, путем покупки металлов в виде лома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по сравнению с 11 ноября, цены на золото и серебро не изменились, немного потеряла в цене платина.


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