07:00 12.11.2017 | Экономика | Новости
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МВФ считает, что Белоруссия должна ускорить темпы экономических реформ

В Международном валютном фонде требуют от Минска ускорить реформы в сфере экономики и финансов. Об этом передает DW.

МВФ считает, что Белоруссия должна ускорить темпы экономических реформ

Глава миссии МВФ по Беларуси Питер Долман рассказал о проблемах, которые стоят перед страной из-за чего она не сможет получить дополнительного кредита, а прошлые кредитные программы будут заморожены. Долман подчеркнул, что экономика страну ежегодно набирает роста в один-два процента, однако этого недостаточно для полной реализации программы реформ.

Необходимо возобновить изменения в бюджетно-налоговой политике, а также в секторе госпредприятий, где мы по-прежнему наблюдаем системные проблемы. В результате происходит неравномерное распределении ресурсов, а государства просто теряет возможности для заработка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно совет директоров Европейского механизма стабильности выделил Греции дополнительные 800 млн евро финансовой помощи.


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