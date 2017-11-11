Украина преодолела экономическую стагнацию, - Гройсман

Об этом он заявил в ходе встречи парламентской коалиции "Народный фронт".

По его словам, правительству в 2014 году удалось преодолеть прогнозируемое ежегодное падение экономики в 17 процентов, а также пополнить бюджет, который на тот момент составлял 108 тыс гривен. Энергетическая и экономическая блокады больше не будут угрожать нашему государству, подчеркнул премьер.

Гройсман поставил большую задачу для всех министерств - это развитие национальной экономики и капитальная реформа всех отраслей производства. Кроме того, глава правительства заявил, что покамест не видит своей политической карьеры на следующий избирательный сезон, а потому быть членов БПП или НФ он не собирается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины ожидает рост валового продукты на два процента до конца 2017 года.