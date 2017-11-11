НБУ установил официальные курсы валют

Сегодня в обменниках украинские граждане смогут обменять гривну на иностранную валюту по следующему курсу:

- 26,558575 гривен за доллар;

- 30,887623 гривен за евро;

- 0,448230 гривен за российский рубль;

- 34,848897 гривен за фунт стерлинг

Напомним, что в начале недели НБУ чуть ослабило гривну, что привело к росту доллара до отметки в 26,89 за один доллар, однако уже 10 ноября курс полностью вернулся до уровня в 26,50 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр социальной политики Андрей Рева заверил, что рост пенсий не повлияет на инфляцию и курс доллара.