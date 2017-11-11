09:54 11.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ установил официальные курсы валют

Национальный банк Украины сохранил цену на доллар на уровне 26,55 гривен за одну единицу валюты США. Об этом передает Курс Денег.

НБУ установил официальные курсы валют

Сегодня в обменниках украинские граждане смогут обменять гривну на иностранную валюту по следующему курсу:

- 26,558575 гривен за доллар;

- 30,887623 гривен за евро;

- 0,448230 гривен за российский рубль;

- 34,848897 гривен за фунт стерлинг

Напомним, что в начале недели НБУ чуть ослабило гривну, что привело к росту доллара до отметки в 26,89 за один доллар, однако уже 10 ноября курс полностью вернулся до уровня в 26,50 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр социальной политики Андрей Рева заверил, что рост пенсий не повлияет на инфляцию и курс доллара.


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